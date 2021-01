AD | all’asta su eBay 38 eccellenze italiane ad alto tasso di «fatto a mano»

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 11 gennaio 2021) AD Italia edsi uniscono per un’iniziativa dedicata alla tradizione del «saper fare». Dall’11 al 18 gennaio 2021, 38 pezzi di design delle più grandi aziende del Made in Italy saranno battutisu. I fondi raccolti saranno destinati all’Istituto Marangoni Milano Design. Da Gaetano Pesce a Tobia Scarpa, da Gio Ponti a Paolo Venini: 38 pezzi firmati dai protagonisti della storia del design, donati dalle più grandi aziende del Made in Italy e messisu.it per dare un contributo a chi vuole tramandare la tradizione italiana del «saper fare»: l’iniziativa è del mensile AD, che ha integralmente dedicato l’edizione di novembre al «», come recita il titolo della copertina curata da Martino Gamper, designer-artigiano di fama ...