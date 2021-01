Acquisti | al centrosud il maggiore incremento di ricerche online Indagine Idealo | dati e-commerce 2020

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: L’inizio del nuovo anno è tempo di bilanci e previsioni e molti di questi sono collegati alla pandemia del coronavirus che ha segnato duramente i dodici mesi appena trascorsi. Mentre gli effetti provocati sulla vita degli individui non potrebbero essere più diversi, una cosa è certa, nell’ultimo anno molto è cambiato, compreso il nostro comportamento d’acquisto. Nell’annuale report di– portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi – esaminiamo l’annodal punto di vista dello shopping, per comprendere come la pandemia abbia influenzato glidegli italiani. e-a livelli record: ecco i nuovi prodotti che si acquistanoIlè stato un anno speciale ...