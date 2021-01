Acqua calda per ricaricare le batterie? La Cina lavora all’adattamento di tecnologie spaziali (Di lunedì 11 gennaio 2021) ricaricare lo smartphone – ma anche il tablet, la fotocamera o il notebook – con un semplice thermos di Acqua calda? In Cina ci stanno pensando, ma a che pro? La risposta è sempre la stessa: negli ultimi anni i dispositivi mobili sono diventati sempre più potenti e versatili, ma la tecnologia delle batterie non si è mai evoluta per supportare adeguatamente tali capacità. Poter ricaricare il nostro device anche in mobilità sta diventando quindi un elemento chiave, ma in alcune situazioni l’accesso all’energia elettrica potrebbe non essere disponibile. Ecco allora l’idea in sviluppo presso la China Academy of Launch Vehicle Technology: adattare la tecnologia termoelettrica al quotidiano. Quest’ultima infatti consente di ricavare l’energia elettrica dalla differenza di temperatura. Nello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021)lo smartphone – ma anche il tablet, la fotocamera o il notebook – con un semplice thermos di? Inci stanno pensando, ma a che pro? La risposta è sempre la stessa: negli ultimi anni i dispositivi mobili sono diventati sempre più potenti e versatili, ma la tecnologia dellenon si è mai evoluta per supportare adeguatamente tali capacità. Poteril nostro device anche in mobilità sta diventando quindi un elemento chiave, ma in alcune situazioni l’accesso all’energia elettrica potrebbe non essere disponibile. Ecco allora l’idea in sviluppo presso la China Academy of Launch Vehicle Technology: adattare la tecnologia termoelettrica al quotidiano. Quest’ultima infatti consente di ricavare l’energia elettrica dalla differenza di temperatura. Nello ...

kiaradiloona : @Agostino35 non so se sono stata più male con la keglevich alla pesca o con il baileys: nel dubbio mi metto la cope… - Noovyis : (Acqua calda per ricaricare le batterie? La Cina lavora all’adattamento di tecnologie spaziali) Playhitmusic -… - du00 : Qui sotto il pilot della serie twitter: 'Alla scoperta dell'acqua calda' - PenelopeOka : @Morbilla_ Puoi provare a mettergli nella cuccetta una borsa dell’acqua calda e una sveglia che ticchetta, avvolte… - claudio76_rm : @WonderMargot_ Beh non scopri l’acqua calda... io non l’ho mai rimpianto -