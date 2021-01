“Abbiamo paura per il futuro e non sappiamo quando potremo tornare a lavorare” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Di seguito riportiamo la lettera inviataci da uno dei nostri lettori appartenente per professione alla categoria dello sport. Ci scrive Pierpaolo G: “Buongiorno”… un settore decisamente abbandonato è quello dello sport … e quando scrivo sport parlo di palestre, associazioni sportive, circoli sportivi, etc etc… La situazione è drammatica… Anche in questo caso c’è stato sperpero di denaro pubblico nell’inviare i ristori ai collaboratori sportivi ed è stata fatta l’elemosina alle società… non si può pensare di chiudere aziende per sei mesi e aiutarle facendole indebitare o fornendo loro aiuti in percentuale rispetto ai costi da sostenere tipo affitti o semplicemente attrezzature comprate per sanificare le zone di lavoro quando ci è stato permesso di lavorare. Inoltre ci sono i ristori diretti ai collaboratori sportivi che sono ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 11 gennaio 2021) Di seguito riportiamo la lettera inviataci da uno dei nostri lettori appartenente per professione alla categoria dello sport. Ci scrive Pierpaolo G: “Buongiorno”… un settore decisamente abbandonato è quello dello sport … escrivo sport parlo di palestre, associazioni sportive, circoli sportivi, etc etc… La situazione è drammatica… Anche in questo caso c’è stato sperpero di denaro pubblico nell’inviare i ristori ai collaboratori sportivi ed è stata fatta l’elemosina alle società… non si può pensare di chiudere aziende per sei mesi e aiutarle facendole indebitare o fornendo loro aiuti in percentuale rispetto ai costi da sostenere tipo affitti o semplicemente attrezzature comprate per sanificare le zone di lavoroci è stato permesso di. Inoltre ci sono i ristori diretti ai collaboratori sportivi che sono ...

