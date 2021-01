Abbadia San Salvatore (Siena) – Voragine si apre in strada: precipita uomo per 7 metri (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un uomo è caduto in una Voragine che si è aperta in strada ad Abbadia San Salvatore (Siena). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Piancastagnaio che lo hanno recuperato a una profondità di circa 7 metri. L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Siena, Voragine si apre in strada: uomo recuperato a 7 metri di profondità Leggi su periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021) Unè caduto in unache si è aperta inadSan). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando die del distaccamento di Piancastagnaio che lo hanno recuperato a una profondità di circa 7. L’è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.siinrecuperato a 7di profondità

