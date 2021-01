A Madrid non si vedeva così tanta neve da 50 anni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Scuole chiuse, strade in tilt, voli dai principali aeroporti del paese sospesi e persino quattro persone decedute: è il bilancio della tempesta di neve Filomena che si è abbattuta durante il weekend sulla Spagna, regalando immagini inedite della capitale Madrid, ricoperta da oltre 30 cm di manto nevoso. I disagi sono stati moltissimi: il trasporto pubblico cittadino è stato interrotto per diverse ore, così come la raccolta rifiuti; per diverso tempo la capitale è rimasta quasi completamente isolata, non essendo per nulla attrezzata per gestire un fenomeno di questa entità. Durante la giornata di domenica le cose sono lentamente tornate alla normalità. Oltre a Madrid, l’Aragona, la regione di Valencia, quella di Castiglia-La Mancia e la Catalogna sono state le zone più colpite dalla tormenta. Wired. Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) Scuole chiuse, strade in tilt, voli dai principali aeroporti del paese sospesi e persino quattro persone decedute: è il bilancio della tempesta diFilomena che si è abbattuta durante il weekend sulla Spagna, regalando immagini inedite della capitale, ricoperta da oltre 30 cm di manto nevoso. I disagi sono stati moltissimi: il trasporto pubblico cittadino è stato interrotto per diverse ore,come la raccolta rifiuti; per diverso tempo la capitale è rimasta quasi completamente isolata, non essendo per nulla attrezzata per gestire un fenomeno di questa entità. Durante la giornata di domenica le cose sono lentamente tornate alla normalità. Oltre a, l’Aragona, la regione di Valencia, quella di Castiglia-La Mancia e la Catalogna sono state le zone più colpite dalla tormenta. Wired.

