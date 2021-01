14 foto di persone che potrebbero denunciare i propri parrucchieri (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ci sono delle volte in cui anche un semplice taglio di capelli può trasformarsi in qualcosa di barbaro. Quante volte avreste voluto portare in tribunale, si fa per dire, il vostro parrucchiere? Le nostre attese vengono spesse disattese e i tagli si trasformano in qualcosa di osceno. Ecco, ora vi mostreremo 15 volte in cui i clienti hanno subito un lavoro disastroso, tale da fargli accapponare la pelle. Iniziamo la nostra rassegna con alcuni spunti molto interessanti. Siamo sicuri che, almeno una volta nella vita, una situazione simile sia capitata anche a voi. 1. Questo ragazzo voleva qualcosa di completamente diverso. Ecco il risultato.credit: Reddit / khaideptrai 2. Una foto mostrata al parrucchiere. Beh, il risultato è completamente diverso.credit: Reddit 3. A volte, specie negli ultimi periodi, in casa, ci siamo improvvisati parrucchieri…credit: ... Leggi su virali.video (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ci sono delle volte in cui anche un semplice taglio di capelli può trasformarsi in qualcosa di barbaro. Quante volte avreste voluto portare in tribunale, si fa per dire, il vostro parrucchiere? Le nostre attese vengono spesse disattese e i tagli si trasformano in qualcosa di osceno. Ecco, ora vi mostreremo 15 volte in cui i clienti hanno subito un lavoro disastroso, tale da fargli accapponare la pelle. Iniziamo la nostra rassegna con alcuni spunti molto interessanti. Siamo sicuri che, almeno una volta nella vita, una situazione simile sia capitata anche a voi. 1. Questo ragazzo voleva qualcosa di completamente diverso. Ecco il risultato.credit: Reddit / khaideptrai 2. Unamostrata al parrucchiere. Beh, il risultato è completamente diverso.credit: Reddit 3. A volte, specie negli ultimi periodi, in casa, ci siamo improvvisati…credit: ...

Ultime Notizie dalla rete : foto persone Schianto tra due auto ad Albino - Foto Quattro persone coinvolte: illese L'Eco di Bergamo Covid, la follia a Lucca: festa e balli in piazza nel Centro storico. Video e foto sui social, scattano le denunce

Follia a Lucca. Musica e balli ieri sera a Porta dei Borghi nel centro storico, senza il rispetto delle misure anti Covid. Protagonista un nutrito gruppo di giovani: tutti accalcati davanti ...

Le persone che hanno risolto l’emergenza

Le situazioni difficili un merito lo hanno, quello di mettere in mostra la volontà e le capacità di chi, a quelle situazioni difficili si oppone. È il caso di chi in questi giorni ha lavorato, su più ...

Follia a Lucca. Musica e balli ieri sera a Porta dei Borghi nel centro storico, senza il rispetto delle misure anti Covid. Protagonista un nutrito gruppo di giovani: tutti accalcati davanti ...