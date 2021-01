Zone d’Italia, quali regioni rischiano di diventare rosse dal 16 gennaio (Di domenica 10 gennaio 2021) Domani l’Italia torna a essere divisa per fasce di colore in Zone gialle, arancioni e rosse. Di tutta la Penisola, solamente cinque regioni sono state definite a “medio-alto” rischio, e sono Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Per tutte le altre, invece, scatta la zona gialla rinforzata: rimarrà vietato uscire dalla propria regione di residenza se non per comprate esigenze di lavoro, necessità e salute. Questo, in attesa delle regole che entreranno in vigore con il nuovo Dpcm del 16 gennaio, il quale potrebbe cambiare il metodo di determinazione delle Zone colorate. Con il nuovo decreto, inoltre, probabilmente si prevederà la zona arancione tutti i fine settimana almeno per un mese, anche per le regioni che saranno eventualmente in zona gialla. Vediamo comunque ... Leggi su urbanpost (Di domenica 10 gennaio 2021) Domani l’Italia torna a essere divisa per fasce di colore ingialle, arancioni e. Di tutta la Penisola, solamente cinquesono state definite a “medio-alto” rischio, e sono Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Per tutte le altre, invece, scatta la zona gialla rinforzata: rimarrà vietato uscire dalla propria regione di residenza se non per comprate esigenze di lavoro, necessità e salute. Questo, in attesa delle regole che entreranno in vigore con il nuovo Dpcm del 16, il quale potrebbe cambiare il metodo di determinazione dellecolorate. Con il nuovo decreto, inoltre, probabilmente si prevederà la zona arancione tutti i fine settimana almeno per un mese, anche per leche saranno eventualmente in zona gialla. Vediamo comunque ...

