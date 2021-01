Zona bianca in Italia, quando può scattare in ogni Regione (Di domenica 10 gennaio 2021) Zona bianca in Italia, è possibile? Con il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 16 gennaio, la “Zona bianca” può diventare realtà. Se una Regione avesse un Rt (indice di contagio ndr.) pari o inferiore a 0,5 allora può essere introdotta in questa fascia. Le Regioni d’Italia verranno divise in nuove fasce di colore, tra cui anche quella bianca (pixabay)Per ora sembra impossibile che almeno una Regione possa rientrare in questa categoria visto i picchi di contagio elevati, ma si spera che presto la situazione possa andare meglio. Come accedere in Zona bianca Secondo le ultime novità, sarà possibile entrare in Zona bianca se l’indice di contagio è pari ... Leggi su altranotizia (Di domenica 10 gennaio 2021)in, è possibile? Con il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 16 gennaio, la “” può diventare realtà. Se unaavesse un Rt (indice di contagio ndr.) pari o inferiore a 0,5 allora può essere introdotta in questa fascia. Le Regioni d’verranno divise in nuove fasce di colore, tra cui anche quella(pixabay)Per ora sembra impossibile che almeno unapossa rientrare in questa categoria visto i picchi di contagio elevati, ma si spera che presto la situazione possa andare meglio. Come accedere inSecondo le ultime novità, sarà possibile entrare inse l’indice di contagio è pari ...

Luca_Zunino : Dal 16 gennaio un nuovo criterio per passare subito in zona rossa e le regole di quella bianca: le ipotesi.… - faustalissia : Un nuovo criterio per passare subito in zona rossa e le regole di quella bianca: le ipotesi - infoitinterno : Nuovo Dpcm, cambiano i parametri: zona gialla rinforzata e spunta l'ipotesi fascia bianca - orange14smilzo : @Thegoodvybye Zona Bianca allo studio ?!?!? Mha ... roba da pazzi - elena737288282 : RT @LuigiValente14: Leggo che il governo avrebbe inventato la zona bianca (rt inferiore a 0,5) per farci vedere la luce in fondo al tunnel.… -