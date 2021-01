Zona arancione e gialla rafforzata: le regole. Cosa cambia dall'11 gennaio (Di domenica 10 gennaio 2021) Torna l'Italia dei colori. Da domani entra in vigore una nuova fase del cosiddetto decreto ponte per contenere l'epidemia da Coronavirus . E allora Cosa succederà? In primo luogo non ci sarà più una ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Torna l'Italia dei colori. Da domani entra in vigore una nuova fase del cosiddetto decreto ponte per contenere l'epidemia da Coronavirus . E allorasuccederà? In primo luogo non ci sarà più una ...

