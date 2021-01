(Di domenica 10 gennaio 2021) Un uomo di 66 anni è morto all’alba di oggi, domenica 10 gennaio, a seguito di unstradale. Ilepisodio si è verificato a, in provincia di. L’uomo, residente nella zona, ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare: il suosi èto e il

MoliPietro : Zogno (Bergamo) – Tragico incidente furgone si ribalta: muore 66enne - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Zogno, sbalzato da furgone che si ribalta: muore travolto dal mezzo - SkyTG24 : Zogno, sbalzato da furgone che si ribalta: muore travolto dal mezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Zogno Bergamo

Un uomo di 66 anni è morto all’alba di oggi, domenica 10 gennaio, a seguito di un incidente stradale. Il tragico episodio si è verificato a Zogno, in provincia di Bergamo. L’uomo, residente nella zona ...Zogno (Bergamo), 10 gennaio 2021 - Tragedia a Zogno, in provincia di Bergamo. Un uomo di 66 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 6.39 lungo la ex statale ...