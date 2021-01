Winter trekking | con le ciaspole in Valtellina e Valchiavenna

(Di domenica 10 gennaio 2021) Gli appassionati delamano immergersi nella coltre bianca dell’alta quota con le consuete. Queste ultime sono un elemento imprescindibile per passeggiare nei territori alpini soprattutto in quelli dellae della. Perché sono utili leper unperfetto? Nei territori alpini i fiocchi continuano a scendere implacabili. Così,

Andar per sentieri innevati, ma con le racchette, per non affondare nella coltre bianca. Il nuovo anno è cominciato e nel territorio alpino della Valtellina e della Valchiavenna, i ...