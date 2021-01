Webinar di Confartigianato Trasporti sullo scenario e le prospettive del trasporto merci

(Di domenica 10 gennaio 2021) Autotrasportatori cesenati a raduno, sia pure ancora a distanza. Venerdì 15 gennaio alle 17.30 in collegamentocesenate propone un incontroe le ...

confartigianato : RT @e_quintavalle: #savethedate lunedì #18gennaio ore 12 webinar #UfficioStudi #Confartigianato di presentazione 10° report #Covid19 su #tr… - Confartigianat2 : RT @e_quintavalle: #savethedate lunedì #18gennaio ore 12 webinar #UfficioStudi #Confartigianato di presentazione 10° report #Covid19 su #tr… - giancola72 : RT @e_quintavalle: #savethedate lunedì #18gennaio ore 12 webinar #UfficioStudi #Confartigianato di presentazione 10° report #Covid19 su #tr… - Wanna_82 : RT @e_quintavalle: #savethedate lunedì #18gennaio ore 12 webinar #UfficioStudi #Confartigianato di presentazione 10° report #Covid19 su #tr… - e_quintavalle : #savethedate lunedì #18gennaio ore 12 webinar #UfficioStudi #Confartigianato di presentazione 10° report #Covid19 s… -

Ultime Notizie dalla rete : Webinar Confartigianato

CesenaToday

La fine di un ciclo di studi rappresenta un momento fondamentale per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro e che dovranno dare slancio alla loro vita professionale: per questo l’associazione ...La fine di un ciclo di studi rappresenta un momento fondamentale per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro e che dovranno dare slancio alla loro vita professionale.