WandaVision: posso guardare la serie se non ho visto i film Marvel? (Di domenica 10 gennaio 2021) Il 15 gennaio 2021 la serie Marvel WandaVision farà il suo debutto su Disney Plus. Il Marvel Cinematic Universe è composto da una serie di film di supereroi (al momento i film usciti sono 23) e si completa anche con alcune serie TV. Tutti questi film Marvel sono in qualche modo collegati, soprattutto nei più recenti è sempre più frequente l’interazione tra supereroi di diversi film. I protagonisti della serie WandaVision, Wanda Maximoff (Scarlett Witch) e Visone, sono già apparsi in alcuni dei film dei Marvel Studios. I trailer della serie hanno incuriosito sia i più esperti fan Marvel, sia chi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Il 15 gennaio 2021 lafarà il suo debutto su Disney Plus. IlCinematic Universe è composto da unadidi supereroi (al momento iusciti sono 23) e si completa anche con alcuneTV. Tutti questisono in qualche modo collegati, soprattutto nei più recenti è sempre più frequente l’interazione tra supereroi di diversi. I protagonisti della, Wanda Maximoff (Scarlett Witch) e Visone, sono già apparsi in alcuni deideiStudios. I trailer dellahanno incuriosito sia i più esperti fan, sia chi ...

