WandaVision, le prime reazioni della critica: la serie Marvel vince e convince (Di domenica 10 gennaio 2021) Le prime reazioni della critica nei confronti di WandaVision, nuova serie Marvel in arrivo su Disney+, sono davvero entusiaste, lodandone originalità, scrittura e performance attoriali. Sono state diffuse da poche ore le prime reazioni della critica estera dopo la visione in anteprima di WandaVision, e il sentimento generale è che la nuova serie Marvel è un piccolo capolavoro di stile, idee e scrittura, oltre che davvero ben recitato. "Ho visto (due volte) i primi tre episodi di WandaVision ed è un gioiello (o una gemma). È buffo, preciso, fresco, dvertente (partono le risate di sottofondo). Tutto ciò che c'è dietro sarà poi rivelato ... Leggi su movieplayer (Di domenica 10 gennaio 2021) Lenei confronti di, nuovain arrivo su Disney+, sono davvero entusiaste, lodandone originalità, scrittura e performance attoriali. Sono state diffuse da poche ore leestera dopo la visione in anteprima di, e il sentimento generale è che la nuovaè un piccolo capolavoro di stile, idee e scrittura, oltre che davvero ben recitato. "Ho visto (due volte) i primi tre episodi died è un gioiello (o una gemma). È buffo, preciso, fresco, dvertente (partono le risate di sottofondo). Tutto ciò che c'è dietro sarà poi rivelato ...

Asgard_Hydra : WandaVision, le prime reazioni elogiano la serie Marvel: 'È brillante' - Il_Nerdastro : C'erano dubbi? La critica americana ama #WandaVision: sono arrivate in rete le prime recensioni per la #SerieTV… - ilnorge : Dice che le prime 3 di WandaVision son solo 30' l'una e un pochino mi gira il cazzo. - _diana87 : Le prime reazioni della stampa estera su #WandaVision sono davvero positive: in molti la considerano brillante. In… - Gingy7891 : RT @marvelcinemaita: WandaVision: le prime reazioni della stampa americana lodano la serie dei Marvel Studios -