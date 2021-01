Vlahovic colpisce | ossigeno per la Fiorentina Di Francesco ne perde un’altra

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 10 gennaio 2021) Tre punti di platino per la, grazie a un gol dial 27' del secondo tempo, bravi a sfruttare a pochi metri dalla porta una bella intuizione di Callejon. Il Cagliari ha sbagliato un rigore con Joao Pedro nel primo tempo e un'occasione importante con Simeone sullo 0-0, ma laha spinto nel secondo tempo e ha saputo conquistare una vittoria preziosa. Dragowski nel finale decisivo con i piedi su un tiro di Marin. E Dinon esce da una crisi profonda: l'ennesima sconfitta (la quarta consecutiva) di un Cagliari sempre più deludente. E' invece la prima vittoria casalinga per Prandelli dal suo ritorno in viola.