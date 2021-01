Visione irrealistica del corpo femminile | critiche al film Disney

Leggi su yeslife

(Di lunedì 11 gennaio 2021) “Vita sottile e fondoschiena enorme” della protagonista hanno recentemente suscitato indignazione tra gli utenti. A few say I made Kate “Less Thicc”. Well I can go even THICCER than this, but this is fine for now. X3 #InnerWorkings pic.twitter.com/4lO75Majxk — ButLova (@butlova) January 4, 2021 Un vecchioè riemerso di recente per aver L'articolo proviene da YesLife.it.