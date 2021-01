Viaggio nel mondo alla ricerca della felicità | l’estasi ad Aleppo con la musica tarab

(Di domenica 10 gennaio 2021) Poche cose possono emozionare come la musica. Una sinfonia di Mahler suonata da un’orchestra, una performance di fado portoghese, un concerto blues o un’esibizione di tango… C’è però un altro genere musicale, con una storia centenaria ma meno conosciuto, almeno qui da noi, che è in grado di suscitare emozioni ancora più forti. Il tarab, musica popolare siriana, pare abbia il potere di lasciare gli ascoltatori in uno stato estatico, simile alla trance.

Radio3tweet : Il Rinascimento in 10 puntate a cura di Nicola Pedone, da stasera alle 23. Con Vincenzo Borghetti e Gaia Varon un v… - Inter : ?? | THROWBACK Allacciate le cinture.... ?? ... nomi pesanti in questo viaggio a ritroso nel tempo! ?? ????… - SkyArte : Questa sera alle 21.15 «Escher – Viaggio verso l’infinito», la storia del famoso artista grafico olandese… - culture_more : RT @SalaLettura: Un # di genere, dedicato alla figura #femminile nei suoi variegati ruoli di madre, figlia, protagonista, musa, eroina, art… - DukeTakahashi : RT @SalaLettura: Un # di genere, dedicato alla figura #femminile nei suoi variegati ruoli di madre, figlia, protagonista, musa, eroina, art… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio nel

il Resto del Carlino

Matteo Di Legge* Già Tucidide fu uno dei primi a documentare come, durante la peste che colpì Atene nel 429 a.C., chi si era ammalato ed era guarito, raramente si ammalava di nuovo. Secoli dopo, in Ci ...La gattina Muji era in viaggio verso la California con la sua proprietaria ... mentre si trovava nell’aeroporto John Fitzgerald Kennedy International di New York nel 2011. Con l’aiuto di questa ...