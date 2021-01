Verona, prima gioia per Kalinic: “Non penso a fare 15 gol, vediamo gara per gara” (Di domenica 10 gennaio 2021) L'Hellas Verona continua a sognare l'Europa League. I gialloblu superano anche il Crotone per 2-1 e tra i marcatori va segnalato anche il primo gol con la maglia degli scaligeri di Nikola Kalinic.FESTAL'attaccante croato analizza il suo momento ai microfoni di Sky Sport: "Sono davvero felice. Dobbiamo continuare così a lavorare, e giocare come oggi. Non mi sono allenato molto coi compagni, e sono alla terza partita: ancora per me è difficile, devo lavorare e a breve magari sarò al 100%. Lavoriamo tanto fisicamente, anche oggi la squadra si è visto che era pronta e l'importante sono i tre punti. Ci alleniamo sempre al massimo, con la stessa intensità con cui giochiamo. Ogni allenamento bisogna dare tutto, ecco perché è facile in partita. Devo pensare partita per partita, non a fare 15 o 20 gol. Solo dare il massimo, poi i risultati ... Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) L'Hellascontinua a sognare l'Europa League. I gialloblu superano anche il Crotone per 2-1 e tra i marcatori va segnalato anche il primo gol con la maglia degli scaligeri di Nikola.FESTAL'attaccante croato analizza il suo momento ai microfoni di Sky Sport: "Sono davvero felice. Dobbiamo continuare così a lavorare, e giocare come oggi. Non mi sono allenato molto coi compagni, e sono alla terza partita: ancora per me è difficile, devo lavorare e a breve magari sarò al 100%. Lavoriamo tanto fisicamente, anche oggi la squadra si è visto che era pronta e l'importante sono i tre punti. Ci alleniamo sempre al massimo, con la stessa intensità con cui giochiamo. Ogni allenamento bisogna dare tutto, ecco perché è facile in partita. Devo pensare partita per partita, non a15 o 20 gol. Solo dare il massimo, poi i risultati ...

