Verona, Juric: "Siamo ancora una squadra in costruzione. Ma se ci sono tutti…"

Il Verona supera il Crotone e si avvicina alla zona Europa League. La squadra scaligera si impone per 2-1 sui calabresi grazie alle reti di Nikola Kalinic e Federico Dimarco.

LE PAROLE DI Juric

Il tecnico Ivan Juric commenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "I numeri sono buonissimi, abbiamo fatto sette punti contro squadre del nostro livello. sono contento, felice: vedo che muoviamo meglio la palla, e anche nelle difficoltà del secondo tempo sentivo e vedevo una squadra giusta. Dobbiamo continuare così: la differenza tra vittoria e sconfitta è poca, bisogna stare attenti. Kalinic ha fatto gol ed è importante, altre volte aveva fatto bene pure senza segnare. Ha margini allucinanti, anche con l'età, ora potrà tornare ad allenarsi al massimo.

