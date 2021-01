Verona, cuore Kalinic: il gesto dell’attaccante verso un raccattapalle (Di domenica 10 gennaio 2021) Nikola Kalinic si è reso protagonista di un bel siparietto regalando la sua maglia a un raccattapalle durante il match tra Verona e Crotone Nikola Kalinic si è reso protagonista di un bel siparietto regalando la sua maglia a un raccattapalle durante l’intervallo del match tra Verona e Crotone. Un regalo speciale da parte dell’attaccante croato, che ha così esaudito la richiesta del ragazzo a bordocampo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Nikolasi è reso protagonista di un bel siparietto regalando la sua maglia a undurante il match trae Crotone Nikolasi è reso protagonista di un bel siparietto regalando la sua maglia a undurante l’intervallo del match trae Crotone. Un regalo speciale da partecroato, che ha così esaudito la richiesta del ragazzo a bordocampo. Leggi su Calcionews24.com

ANCONA - Giornata di anticipi per le marchigiane nel torneo di serie C: buon pareggio per la Fermana sul campo della Virtus Verona con gli uomini di Cornacchini che agguantano il pareggio (1-1 ...

