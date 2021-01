Verona-Crotone 2-1 | Staffetta Kalinic-Di Carmine | Diretta | Tabellino | Precedenti | Curiosità (Di domenica 10 gennaio 2021) Verona-Crotone si sblocca con la rete di Kalinic che ritrova il gol dopo diverse settimane. Subito dopo il raddoppio di Dimarco, al secondo gol consecutivo. In avvio di ripresa la… L'articolo Verona-Crotone 2-1 Staffetta Kalinic-Di Carmine Diretta Tabellino Precedenti Curiosità proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 10 gennaio 2021)si sblocca con la rete diche ritrova il gol dopo diverse settimane. Subito dopo il raddoppio di Dimarco, al secondo gol consecutivo. In avvio di ripresa la… L'articolo2-1-Diproviene da Meteoweek.com.

Inter_en : ?? | A GREAT EIGHT! ? Torino ? Sassuolo ? Bologna ? Cagliari ? Napoli ? Spezia ? Verona ? Crotone How are we all f… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - GazzettinoL : Serie A 17a Giornata 1-4 Benevento-Atalanta Sabato 9 Gennaio Ore 15 2-0 Genoa-Bologna Ore 18 2-0 Mil… - GazzettinoL : Serie A 17a Giornata 1-4 Benevento-Atalanta Sabato 9 Gennaio Ore 15 2-0 Genoa-Bologna Ore 18 2-0 Mil… - sportface2016 : VIDEO - #SerieA #VeronaCrotone Ancora un gol di #Messias, gli ospiti riaprono la partita -