Verissimo | Manila Nazzaro | «All’inizio non accettavo la perdita del mio bambino | lo sentivo dentro Adesso c’è la paura di riprovarci»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 10 gennaio 2021)racconta il dolore per ladel suoda Silvia Toffanin con l’intento di condividere l’esperienza con tutte le donne che ci sono passate. «Desideravamo tanto questo. Ho sempre detto che avrei sognato di diventare mamma a 40 anni, perché avrei goduto della maternità in maniera differente. Purtroppo poi è successo che il 17 novembre sono andata a fare un controllo e il cuoricino non batteva». L’ex Miss Italia e il suo compagno hanno avuto reazioni differenti: «Lorenzo ha subito capito che non c’era più nulla da fare.io non volevo accettare questa cosa, io l’ho sentito ancora. È un dolore talmente profondo, anche silenzioso perché ti viene detto ‘tanto non lo sapeva nessuno’. Il giorno ...