Vera Farmiga reciterà nel nuovo horror Bad Bloom (Di domenica 10 gennaio 2021) Vera Farmiga reciterà in Bad Bloom, nuovo horror fiabesco diretto da Bryce McGuire che racconterà la storia di una famiglia che vive su un'isola remota Vera Farmiga non è un volto nuovo per il cinema horror. The Hollywood Reporter ha comunicato che l'attrice reciterà in Bad Bloom, progetto diretto da Bryce McGuire. Tra l'altro, l'interprete si occuperà anche della sua produzione esecutiva. Bad Bloom, quindi, vedrà la presenza di Vera Farmiga come sua protagonista e racconterà la storia di una famiglia in isolamento su un'isola remota con l'obiettivo di tenere una creatura misteriosa confinata al litorale. Tuttavia, quando uno dei ...

