Valeria Fabrizi: il grande amore della sua vita e il successo di Che Dio ci aiuti

Dopo il grandissimo successo della prima puntata di Che Dio ci aiuti, giunta alla sua sesta stagione, Valeria Fabrizi è stata ospite nel salottino di Domenica In per raccontare qualcosa in più sulla fiction tanto amata dal pubblico. E per l'occasione ha parlato un po' della sua vita privata, del suo grande amore e del bellissimo rapporto con la figlia. Mara Venier, nel corso di una puntata di Domenica In davvero ricca di grandi ospiti, ha accolto in studio l'attrice Valeria Fabrizi. Questo è per lei un momento molto speciale: solo giovedì scorso è andato in onda il primo appuntamento con Che Dio ci aiuti 6, rivelatosi un successo incredibile a livello di ascolti tv.

