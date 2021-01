Vaccino: servono dosi, la Campania interrompe le somministrazioni. Altre regioni stanno per seguirla Puglia, superata quota 35mila. Nelle prossime ore nuovo approvvigionamento (Di domenica 10 gennaio 2021) Immagine diffusa dal ministero della Salute. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato la sospensione delle somministrazioni del Vaccino anti corona virus. Sono praticamente finite le dosi. Da Toscana, Veneto e Umbria stanno per arrivare annunci analoghi. nuovo approvvigionamento entro 48 ore, in Puglia arriveranno circa venticinquemila dosi. L'articolo Vaccino: servono dosi, la Campania interrompe le somministrazioni. Altre regioni stanno per seguirla <small ... Leggi su noinotizie (Di domenica 10 gennaio 2021) Immagine diffusa dal ministero della Salute. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha annunciato la sospensione delledelanti corona virus. Sono praticamente finite le. Da Toscana, Veneto e Umbriaper arrivare annunci analoghi.entro 48 ore, inarriveranno circa venticinquemila. L'articolo, laleper

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino servono Vaccino Covid: perché servono i test sierologici La Repubblica Vaccini anti Covid, la Campania: "Dosi finite". E altre Regioni lanciano l'allarme: "Siamo in riserva, rischiamo lo stop"

Vaccini, nuovo anticipo: lunedì 11 parte la vaccinazione degli over 80

L'Usl Dolomiti è la prima in Veneto, con il supporto dei medici di Cavarzano. In due giorni saranno immunizzati 700 anziani ...

