Vaccino: la Puglia si avvicina a quota trentamila, l’Italia verso le seicentomila somministrazioni Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di domenica 10 gennaio 2021) Immagine diffusa dal ministero della Salute. L'articolo Vaccino: la Puglia si avvicina a quota trentamila, l’Italia verso le seicentomila somministrazioni <small class="subtitle">Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 10 gennaio 2021) Immagine diffusa dal. L'articolo: lasile del proviene da Noi Notizie..

Maria82473534 : @GiuseppeConteIT Non vediamo l'ora che arrivino vaccini a Canosa di Puglia vogliamo salvarci...ogni giorno ci sono… - vitosemeraro7 : @sarabanda_ @Monica_ItaliaV Questa primavera, fatto il vaccino, ci faremo quattro risate in presenza,la puglia da il meglio di se.... - IlMattinoFoggia : #Vaccino anti #Covid , in #Puglia 35mila somministrazioni. Ci sono pure 100 #studenti aspiranti #infermieri - AnsaPuglia : Covid: in Puglia somministrato 61,4% del vaccino consegnato. E' tra le regioni con più vaccinati in Italia #ANSA - PUGLIALIBERA1 : Covid-19: in Puglia somministrato 61,4% del vaccino consegnato -