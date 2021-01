Vaccino, in Campania finite le dosi. Stop alle somministrazioni (Di domenica 10 gennaio 2021) Gabriele Laganà Il governatore Vincenzo De Luca ha chiesto al commissario Arcuri l’invio urgente di dosi di Vaccino e di personale aggiuntivo. Ma scoppia la polemica per le file davanti alla mostra d’Oltremare Da questa sera in Campania si interrompe momentaneamente la campagna di vaccinazioni contro Covid-19. Sono state, infatti, esaurite tutte le dosi del Vaccino Biontech-Pfizer inviate alla Regione nei giorni scorsi. Ad annunciare lo Stop è il governatore Vincenzo De Luca che ha sottolineato come nella giornata di ieri, con il 90% circa delle dosi inoculate, la Campania abbia raggiunto "la percentuale più alta d'Italia nella somministrazione dei vaccini". "Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 10 gennaio 2021) Gabriele Laganà Il governatore Vincenzo De Luca ha chiesto al commissario Arcuri l’invio urgente didie di personale aggiuntivo. Ma scoppia la polemica per le file davanti alla mostra d’Oltremare Da questa sera insi interrompe momentaneamente la campagna di vaccinazioni contro Covid-19. Sono state, infatti, esaurite tutte ledelBiontech-Pfizer inviate alla Regione nei giorni scorsi. Ad annunciare loè il governatore Vincenzo De Luca che ha sottolineato come nella giornata di ieri, con il 90% circa delleinoculate, laabbia raggiunto "la percentuale più alta d'Italia nella somministrazione dei vaccini". "Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le...

