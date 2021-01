Vaccino, giovane infermiera ha reazione. I medici: “Sta bene” (Di domenica 10 gennaio 2021) Una giovane infermiera abruzzese ha avuto una reazione al Vaccino, nota come “Sindrome di Bell“, ma i medici rassicurano: “Sta bene”. Il direttore sanitario dell’ASL, intervistato da Il Messaggero, commenta: “C’è stata una reazione avversa al Vaccino nei confronti di una giovane infermiera. Comunque le sue condizioni sono buone”. Così ha commentato Maurizio Brucchi, responsabile della vaccinazione. “La Sindrome di Bell consiste in una leggera paresi facciale, è l’unico caso su 9.429 vaccini effettuati in Abruzzo”. Poi aggiunge: “Tutti i vaccini e i medicinali possono avere degli effetti collaterali. Che questo Vaccino è sicuro sono i numeri a dirlo. Su quasi 10mila ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 10 gennaio 2021) Unaabruzzese ha avuto unaal, nota come “Sindrome di Bell“, ma irassicurano: “Sta”. Il direttore sanitario dell’ASL, intervistato da Il Messaggero, commenta: “C’è stata unaavversa alnei confronti di una. Comunque le sue condizioni sono buone”. Così ha commentato Maurizio Brucchi, responsabile della vaccinazione. “La Sindrome di Bell consiste in una leggera paresi facciale, è l’unico caso su 9.429 vaccini effettuati in Abruzzo”. Poi aggiunge: “Tutti i vaccini e inali possono avere degli effetti collaterali. Che questoè sicuro sono i numeri a dirlo. Su quasi 10mila ...

