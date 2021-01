Vaccino Covid | la rivelazione del prof Massimo Galli lascia un dubbio irrisolto

riccardo_fra : L’Italia è il primo Paese Ue per dosi di vaccino somministrate in rapporto alla popolazione. Un risultato straordin… - Corriere : Papa Francesco: «Il vaccino anti Covid? È un’opzione etica, io mi sono prenotato: si deve fare» - Corriere : Papa Francesco: «Il vaccino anti Covid? È un’opzione etica, io mi sono prenotato: si de... - Perijanera_ : RT @RobertoBurioni: Effetti collaterali? Modifiche del DNA? Effetti sulla fertilità? Del vaccino anti-COVID-19 Ne parliamo stasera a @chete… - ChiaraCh : RT @byoblu: Perché il Covid-19 ha colpito chi ha fatto il vaccino antiinfluenzale. E cosa ci aspetta adesso, con il nuovo vaccino. Il dott.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, tramite i suoi social ha dato un annuncio in merito alle ...L’esperto: «Se si dà alle persone la possibilità di uscire con gli sconti perché non dovrebbero farlo? Vengono dati messaggi contraddittori» PADOVA. «Me lo chiede per ogni Dpcm e le ...