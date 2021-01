Vaccino Covid, la Lombardia ultima per rapporto dosi consegnate e somministrate (Di domenica 10 gennaio 2021) Solo il 37,9% delle dosi di Vaccino Covid in possesso della Lombardia sono state somministrate a operatori sanitari, sociosanitari, personale non sanitario e ospiti delle strutture residenziali. Si tratta del peggior dato italiano, se si esclude quello scorporato della provincia autonoma di Bolzano che si ferma al 34,8%. Questo l’aggiornamento sul piano vaccinale della mattinata di domenica 10 gennaio, che premia invece il lavoro fatto in particolare dalla Campania, capace di somministrare l’89,5% delle dosi in suo possesso (60.001 su 67.020 consegnate). La Lombardia, invece, si ferma a 58.310 somministrazioni su 153.720 dosi consegnate: 48.996 sono andate a operatori sanitari e sociosanitari, 7.810 a personale non ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 gennaio 2021) Solo il 37,9% dellediin possesso dellasono statea operatori sanitari, sociosanitari, personale non sanitario e ospiti delle strutture residenziali. Si tratta del peggior dato italiano, se si esclude quello scorporato della provincia autonoma di Bolzano che si ferma al 34,8%. Questo l’aggiornamento sul piano vaccinale della mattinata di domenica 10 gennaio, che premia invece il lavoro fatto in particolare dalla Campania, capace di somministrare l’89,5% dellein suo possesso (60.001 su 67.020). La, invece, si ferma a 58.310 somministrazioni su 153.720: 48.996 sono andate a operatori sanitari e sociosanitari, 7.810 a personale non ...

riccardo_fra : L’Italia è il primo Paese Ue per dosi di vaccino somministrate in rapporto alla popolazione. Un risultato straordin… - Corriere : Papa Francesco: «Il vaccino anti Covid? È un’opzione etica, io mi sono prenotato: si deve fare» - Corriere : Papa Francesco: «Il vaccino anti Covid? È un’opzione etica, io mi sono prenotato: si de... - GianpaoloToson : RT @g_keyb: Ricciardi, già allontanato dallo ISS per interesse in un vaccino per la meningite ora è il consulente di Ruocco, membro 'segret… - ReMarletta : RT @Iperbole_: L'ex ciclista Riccardo Riccò dice che non farà il vaccino anti-Covid perché 'io non mi farò iniettare quella merda'. Ricord… -