Vaccino Covid in Campania, De Luca annuncia: «Esaurite le scorte Pfizer, dobbiamo fermarci» (Di domenica 10 gennaio 2021) «Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d'Italia nella somministrazione dei vaccini. Oggi in tutte le aziende sanitarie si... Leggi su ilmattino (Di domenica 10 gennaio 2021) «Ancora nella giornata di ieri laha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d'Italia nella somministrazione dei vaccini. Oggi in tutte le aziende sanitarie si...

riccardo_fra : L’Italia è il primo Paese Ue per dosi di vaccino somministrate in rapporto alla popolazione. Un risultato straordin… - Corriere : Papa Francesco: «Il vaccino anti Covid? È un’opzione etica, io mi sono prenotato: si deve fare» - Corriere : Papa Francesco: «Il vaccino anti Covid? È un’opzione etica, io mi sono prenotato: si de... - ilva87161350 : RT @foresta233: Vaccino agli anziani. Covid. Gli haters li attaccano: “Dosi sprecate, per qualche mese di vita in più a vecchi decrepiti” - paolorm2012 : RT @ganga2410: Vaccino Covid, il direttore di Reithera: 'Non possiamo escludere che un vaccinato possa trasmettere il virus' - Il Fatto Quo… -