Vaccino Covid, De Luca annuncia: "Dosi già esaurite, distribuzione ingiusta" (Di domenica 10 gennaio 2021) Vaccino Covid, annuncio del governatore Vincenzo De Luca. Sono infatti già terminate le Dosi inviate in Campania e il politico non le manda a dire al governo centrale. Vaccinazioni sospese in Campania: lo annuncia Vincenzo De Luca, governatore ragionale, attraverso la propria pagina Facebook. Dopo un tour de force importante con un alto tasso di L'articolo proviene da Inews.it.

