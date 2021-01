Vaccino Covid, Arcuri: dosi solo per metà degli italiani (Di domenica 10 gennaio 2021) Alessandro Nunziati “Non abbiamo tutti i vaccini che vorremmo”. Lo ha dichiarato Domenico Arcuri, intervenendo nel talk show Mezz’ora in più di Lucia Annunziata su Rai 3.”L’Unione europea ha autorizzato per ora quelli di Pfizer e di Moderna. L’Italia avrà 60 milioni di dosi nel corso dell’anno da questi due, vaccinando 30 milioni di italiani“, circa la metà della popolazione. Il commissario straordinario per l’attuazione delle misure anti Covid ha spiegato tuttavia che potrebbe essere possibile comunque raggiungere l’immunità di gregge. “Se verranno autorizzati almeno due degli altri quattro vaccini, quello di AstraZeneca e quello di Johnson & Johnson, riusciremo a raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti. Mi aspetto che l’Agenzia europea del farmaco non perda tempo, ma anche ... Leggi su improntaunika (Di domenica 10 gennaio 2021) Alessandro Nunziati “Non abbiamo tutti i vaccini che vorremmo”. Lo ha dichiarato Domenico, intervenendo nel talk show Mezz’ora in più di Lucia Annunziata su Rai 3.”L’Unione europea ha autorizzato per ora quelli di Pfizer e di Moderna. L’Italia avrà 60 milioni dinel corso dell’anno da questi due, vaccinando 30 milioni di“, circa ladella popolazione. Il commissario straordinario per l’attuazione delle misure antiha spiegato tuttavia che potrebbe essere possibile comunque raggiungere l’immunità di gregge. “Se verranno autorizzati almeno duealtri quattro vaccini, quello di AstraZeneca e quello di Johnson & Johnson, riusciremo a raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti. Mi aspetto che l’Agenzia europea del farmaco non perda tempo, ma anche ...

riccardo_fra : L’Italia è il primo Paese Ue per dosi di vaccino somministrate in rapporto alla popolazione. Un risultato straordin… - RobertoBurioni : Effetti collaterali? Modifiche del DNA? Effetti sulla fertilità? Del vaccino anti-COVID-19 Ne parliamo stasera a… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Il vaccino è un'opzione etica, io lo farò' #ANSA - camalow_ : In merito al Vaccino sul COVID - xtebox : RT @AlekosPrete: Il folle odio sul web contro Basilio Pompei perché «così vecchio» ha accettato di fare il vaccino anti-Covid. Nessun rispe… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Coronavirus oggi. Richeldi, da domani 30mila saturimetri gratis ai cittadini. Arcuri: 6 milioni di ... Il Sole 24 ORE Toti, vaccini esauriti Spezia e Savona, domani nuovi arrivi

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - "Le province della Spezia e Savona hanno finito le loro dosi di vaccino anti covid, eccetto quelle tenute da parte per i richiami e domani in Liguria attendiamo altre 14 ...

Covid-19, si registrano 10 nuovi casi positivi all'Elba

Nella giornata di domenica 10 gennaio 2021 si registrano 10 NUOVI CASI POSITIVI: - 2 sono persone residenti o domiciliate nel comune di Campo nell'Elba, - 4 sono persone residenti o domiciliate nel co ...

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - "Le province della Spezia e Savona hanno finito le loro dosi di vaccino anti covid, eccetto quelle tenute da parte per i richiami e domani in Liguria attendiamo altre 14 ...Nella giornata di domenica 10 gennaio 2021 si registrano 10 NUOVI CASI POSITIVI: - 2 sono persone residenti o domiciliate nel comune di Campo nell'Elba, - 4 sono persone residenti o domiciliate nel co ...