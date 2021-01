Vaccino anti-Covid, lo hanno ricevuto quasi 600mila italiani: la Campania ha utilizzato quasi tutte le dosi, la Lombardia meno del 40% (Di domenica 10 gennaio 2021) Oltre 580mila di italiani sono stati vaccinati contro il Covid-19. Secondo i dati del portale del governo che informa in tempo reale sul numero delle iniezioni fatte nel nostro Paese, nella tarda serata del 9 gennaio, il totale è arrivato a quota 583.050. Nella giornata di sabato sono quindi oltre 70mila le dosi somministrate (il Friuli-Venezia Giulia non ha aggiornato il dato, mentre sono parziali da Puglia e Liguria). Il primo carico di dosi inviato da Pfizer a cavallo di Capodanno è ormai esaurito ed è partita la somministrazione delle 470mila dosi arrivate all’Epifania. Complessivamente, l’Italia ha iniettato il 63,5% delle fiale che ha a disposizione. “Siamo primi in Europa”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post serale su Facebook nel quale detta la road map dei prossimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Oltre 580mila disono stati vaccinati contro il-19. Secondo i dati del portale del governo che informa in tempo reale sul numero delle iniezioni fatte nel nostro Paese, nella tarda serata del 9 gennaio, il totale è arrivato a quota 583.050. Nella giornata di sabato sono quindi oltre 70mila lesomministrate (il Friuli-Venezia Giulia non ha aggiornato il dato, mentre sono parziali da Puglia e Liguria). Il primo carico diinviato da Pfizer a cavallo di Capodanno è ormai esaurito ed è partita la somministrazione delle 470milaarrivate all’Epifania. Complessivamente, l’Italia ha iniettato il 63,5% delle fiale che ha a disposizione. “Siamo primi in Europa”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post serale su Facebook nel quale detta la road map dei prossimi ...

