Vaccino anti-Covid | lo hanno ricevuto 627mila italiani | la Campania ha utilizzato quasi tutte le dosi | la Lombardia il 43%

(Di domenica 10 gennaio 2021)630milasono stati vaccinati contro il-19. Secondo i dati del portale del governo che informa in tempo reale sul numero delle iniezioni fatte nel nostro Paese, alle 20.41 del 10 gennaio, il totale è arrivato a quota 627.946. Il primo carico diinviato da Pfizer a cavallo di Capodanno è ormai esaurito ed è partita la somministrazione delle 470milaarrivate all’Epifania. Complessivamente, l’Italia ha iniettato il 68,4% delle fiale che ha a disposizione. “Siamo primi in Europa”, ha detto nella serata di sabato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. All’8 gennaio la Germania aveva vaccinato 532.878 persone e finora non ha mai effettuato più di 55milagiornaliere. Se si guarda all’andamento della campagna di vaccinazione nelle singole Regioni ...