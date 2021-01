Vaccino anti covid, la Campania ha già finito le dosi disponibili e ora deve fermare la campagna (Di domenica 10 gennaio 2021) La Campania è la regione che ha eseguito più somministrazioni del Vaccino anti covid. Tanto da averle terminate. Per questo motivo ora la campagna dovrà fermarsi, a sole due settimane dal suo inizio. Si troveranno nella stessa situazione molto presto anche il Veneto, l’Umbria e la Toscana. E sebbene questo, da un certo punto di vista, dimostri la prontezza del sistema nel rispondere all’arrivo del Vaccino, dall’altra impone già uno stop momentaneo nonostante le numerose richieste ancora da soddisfare. Allo stesso modo anche il Lazio sta entrando in riserva, e per questo una parte delle dosi è stata messa da parte per poter realizzare il richiamo necessario a garantire l’efficacia del siero e la copertura anti covid. Ma ... Leggi su urbanpost (Di domenica 10 gennaio 2021) Laè la regione che ha eseguito più somministrazioni del. Tanto da averle terminate. Per questo motivo ora ladovrà fermarsi, a sole due settimane dal suo inizio. Si troveranno nella stessa situazione molto presto anche il Veneto, l’Umbria e la Toscana. E sebbene questo, da un certo punto di vista, dimostri la prontezza del sistema nel rispondere all’arrivo del, dall’altra impone già uno stop momentaneo nonostante le numerose richieste ancora da soddisfare. Allo stesso modo anche il Lazio sta entrando in riserva, e per questo una parte delleè stata messa da parte per poter realizzare il richiamo necessario a garre l’efficacia del siero e la copertura. Ma ...

