Vaccino anti-Covid, De Luca: “In Campania oggi finiamo le dosi. Dobbiamo fermarci”. E accusa: “Distribuzione non equa delle fiale” (Di domenica 10 gennaio 2021) “Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d’Italia nella somministrazione dei vaccini. oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. È questo l’esito di una Distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi”. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, accusa il piano con il quale sono state assegnate le dosi alle regioni, visto che la sua oggi finirà le 67.020 fiale di Pfizer-Biontech mentre altre – come la Lombardia – ne hanno utilizzate meno del 40%. In Campania risultano infatti già somministrate 60.001 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) “Ancora nella giornata di ieri laha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d’Italia nella somministrazione dei vaccini.in tutte le aziende sanitarie si esauriscono leconsegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. È questo l’esito di unafatta in modo sperto nei giorni scorsi”. Il presidente della, Vincenzo Deil piano con il quale sono state assegnate lealle regioni, visto che la suafinirà le 67.020di Pfizer-Biontech mentre altre – come la Lombardia – ne hanno utilizzate meno del 40%. Inrisultano infatti già somministrate 60.001 ...

