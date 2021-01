Vaccino anti-covid, accesso prioritario a tutti gli iscritti all’ordine dei medici e odontoiatri di Benevento (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il Presidente Giovanni Pietro Ianniello – perché oggi, come OMCeO di Benevento, abbiamo condiviso con il Direttore Generale della ASL, Dr. Gennaro Volpe, la necessità di estendere la vaccinazione anti covid-19 a tutti i professionisti medici e odontoiatri, dei diversi ambiti di dipendenza, di convenzionamento, ma anche in regime libero professionale, con l’obiettivo di un più ampio contenimento della diffusione del contagio”. “In tal modo – prosegue – si consente a tutti i medici e odontoiatri non solo di garantire ai cittadini le opportune prestazioni sanitarie, ma anche di svolgere l’ esercizio professionale in piena ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il Presidente Giovanni Pietro Ianniello – perché oggi, come OMCeO di, abbiamo condiviso con il Direttore Generale della ASL, Dr. Gennaro Volpe, la necessità di estendere la vaccinazione-19 ai professionisti, dei diversi ambiti di dipendenza, di convenzionamento, ma anche in regime libero professionale, con l’obiettivo di un più ampio contenimento della diffusione del contagio”. “In tal modo – prosegue – si consente anon solo di garre ai cittadini le opportune prestazioni sanitarie, ma anche di svolgere l’ esercizio professionale in piena ...

