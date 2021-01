Vaccini Campania, De Luca: “esauriti, piano nel caos”/ Arcuri “nuove dosi da domani” (Di domenica 10 gennaio 2021) Vaccini anti-Covid in Campania quasi esauriti: "piano non funziona, ho sollecitato il commissario". Arcuri replica “da domani in arrivo nuove dosi Pfizer" Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021)anti-Covid inquasi: "non funziona, ho sollecitato il commissario".replica “dain arrivoPfizer"

petergomezblog : Vaccini, in Italia superato il mezzo milione di dosi somministrate. Bolzano e Lombardia ultime, Campania al 75% del… - gennaromigliore : Alle stucchevoli speculazioni di certi politici, non si può che rispondere con i numeri. E i numeri ci dicono che l… - repubblica : Vaccini anti Covid, la Campania: 'Dosi finite'. E altre Regioni lanciano l'allarme: 'Siamo in riserva, rischiamo lo… - ABosurgi : RT @profgviesti: La Campania ha somministrato quasi il 90% dei vaccini e li ha praticamente esauriti La Lombardia il 38% e ne ha ancora qua… - TeleradioNews : Campania. Vaccini anti covid: somministrazione interrotta per eusarimento delle scorte - -