Usa, sui social proliferano le minacce di un nuovo assalto a Capitol Hill. Timori per l’insediamento di Biden (Di domenica 10 gennaio 2021) «Stand back and stand by». Questa volta non è Donald Trump a dirlo ma Enrique Tarrio, uno dei capi della milizia di estrema destra, i Proud Boys, arrestato a Washington D.C nei giorni prima dell’assalto al Campidoglio. «State indietro e tenetevi pronti» è diventato quasi un slogan per il gruppo di Tarrio, che su Parler, il social media amato dagli estremisti americani, ha ripetuto il mantra alla fine di un messaggio in cui ribadiva la disponibilità del suo gruppo a sostenere chi era stato arrestato. «Vi troveremo degli avvocati se ne avete bisogno, non siete soli». Tarrio non è l’unico che in questi giorni e in queste ore evoca sui social media una possibile rivincita dei “patrioti” di Trump. Anzi. E queste voci cominciano a sollevare una certa apprensione, soprattutto in vista dell’insediamento di ... Leggi su open.online (Di domenica 10 gennaio 2021) «Stand back and stand by». Questa volta non è Donald Trump a dirlo ma Enrique Tarrio, uno dei capi della milizia di estrema destra, i Proud Boys, arrestato a Washington D.C nei giorni prima dell’al Campidoglio. «State indietro e tenetevi pronti» è diventato quasi un slogan per il gruppo di Tarrio, che su Parler, ilmedia amato dagli estremisti americani, ha ripetuto il mantra alla fine di un messaggio in cui ribadiva la disponibilità del suo gruppo a sostenere chi era stato arrestato. «Vi troveremo degli avvocati se ne avete bisogno, non siete soli». Tarrio non è l’unico che in questi giorni e in queste ore evoca suimedia una possibile rivincita dei “patrioti” di Trump. Anzi. E queste voci cominciano a sollevare una certa apprensione, soprattutto in vista deldi ...

MatteoRichetti : Leggete il commento della Merkel sui fatti di ieri a #CapitolHill negli #USA. Poi il discorso di #Macron, solenne e… - Capezzone : Su @atlanticomag l’analisi e l’auspicio di @robpiccoli, chissà se la lezione di Machiavelli porterà qualche frutto.… - repubblica : Poliziotti spostano le transenne e lasciano passare e rivoltosi: polemiche - Aiace_Twisted : RT @Open_gol: Ecco i messaggi incendiari comparsi sui social in vista dell'insediamento di Biden - AFMzt : @distefanoTW L'uso delle armi in USA da parte della polizia nell'era trumpiana, è sui generis. In breve... Fossero… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa sui Covid: la Casa Bianca mette in guardia su 'variante Usa' ANSA Nuova Europa Le ispezioni dei Nas

I nuovi vaccini anti-Covid erano attesi per domani, ma nei frigo delle Asl di Roma (e del resto del Lazio) non entrerà nemmeno una boccetta in più. Tutto rimandato, almeno, di 48 ...

NFL, l’ennesimo miracolo di Tom Brady

Un super Tom Brady (381 yards lanciate, 22/40 dal campo e due TD pass) trascina Tampa Bay al successo su Washington nel primo turno dei play-off NFL (31-23). Si tratta, per i Buccaneers, della prima v ...

I nuovi vaccini anti-Covid erano attesi per domani, ma nei frigo delle Asl di Roma (e del resto del Lazio) non entrerà nemmeno una boccetta in più. Tutto rimandato, almeno, di 48 ...Un super Tom Brady (381 yards lanciate, 22/40 dal campo e due TD pass) trascina Tampa Bay al successo su Washington nel primo turno dei play-off NFL (31-23). Si tratta, per i Buccaneers, della prima v ...