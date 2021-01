Usa: Salvini, 'assalto Washington rischia offuscare bilancio positivo Trump' (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Le immagini dell'assalto al parlamento rischiano di vanificare un bilancio positivo di Trump in tema di economia e tasse e di politica estera: non ha fatto guerre a caso in giro per il mondo e ha favorito importanti accordi di pace in Medio Oriente". Lo dice Matteo Salvini a In Mezz'ora in Più. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Le immagini dell'al parlamentono di vanificare undiin tema di economia e tasse e di politica estera: non ha fatto guerre a caso in giro per il mondo e ha favorito importanti accordi di pace in Medio Oriente". Lo dice Matteoa In Mezz'ora in Più.

