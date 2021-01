Usa, Pence tiene sotto scacco Trump: non ha escluso il ricorso al 25esimo emendamento (Di domenica 10 gennaio 2021) Il vice presidente americano Mike Pence non ha escluso il ricorso al 25esimo emendamento e vuole avere tale opzione a disposizione qualora il presidente Donald Trump diventasse più instabile. E' quanto ha detto alla Cnn una fonte vicina al vice presidente, precisando che l'entourage di Pence teme che ricorrendo al 25esimo emendamento o andando a un nuovo impeachment, Trump possa intraprendere azioni sconsiderate, mettendo a rischio la nazione. Un'altra fonte ha detto alla Cnn Trump e Pence non si sono ancora parlati dopo l'assalto del 6 gennaio scorso al Congresso da parte dei sostenitori del presidente, costato la vita a cinque morti. Secondo due fonti, Trump sarebbe ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 10 gennaio 2021) Il vice presidente americano Mikenon hailale vuole avere tale opzione a disposizione qualora il presidente Donalddiventasse più instabile. E' quanto ha detto alla Cnn una fonte vicina al vice presidente, precisando che l'entourage diteme che ricorrendo alo andando a un nuovo impeachment,possa intraprendere azioni sconsiderate, mettendo a rischio la nazione. Un'altra fonte ha detto alla Cnnnon si sono ancora parlati dopo l'assalto del 6 gennaio scorso al Congresso da parte dei sostenitori del presidente, costato la vita a cinque morti. Secondo due fonti,sarebbe ...

