Usa | papa Francesco | ' Promuovere riconciliazione | tutelare democrazia'

'Rivolgo un saluto affettuoso al popolo degli Stati Uniti d'America, scosso dal recente assedio al Congresso. Prego per le cinque persone che hanno perso la vita'. Lo ha detto papa Francesco all'...

