Usa | Meloni | ' Giannini mi definisce ' sciamano' ' d' Italia? Lo argomenti | stufa di faziosità'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Il direttore de "La Stampa" Massimo Giannini, non un qualunque Gad Lerner (le cui valutazioni violente e ridicole, che mostrano la pochezza delle idee, non suscitano da parte mia alcun interesse), mi definisce oggi uno 'sciamano' d'Italia. Il riferimento è a Jack Angeli, arrestato ieri a Washington per aver partecipato all'assalto di Capitol Hill entrando nella sede del Parlamento americano vestito unicamente di una lunga pelliccia e corna in testa, per poi farsi ritrarre dai media di tutto il mondo così. Ora, poiché sono stufa oltremisura della superficialità, della irresponsabilità, della cattiveria e della faziosità di certa stampa Italiana, chiedo ufficialmente a Massimo Giannini di argomentare questa sua affermazione".

