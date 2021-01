Usa, il Papa: “Le Autorità promuovano la riconciliazione e tutelino la democrazia” (Di domenica 10 gennaio 2021) L’appello di Francesco all’Angelus: «Essere responsabili e rasserenare gli animi. La violenza è autodistruttiva sempre: nulla si guadagna e tanto si perde. Tenere viva la cultura dell’incontro, via maestra per costruire insieme il bene comune» Leggi su lastampa (Di domenica 10 gennaio 2021) L’appello di Francesco all’Angelus: «Essere responsabili e rasserenare gli animi. La violenza è autodistruttiva sempre: nulla si guadagna e tanto si perde. Tenere viva la cultura dell’incontro, via maestra per costruire insieme il bene comune»

