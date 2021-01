Usa, il Congresso aumenta le pressioni su Trump. Pence non esclude la rimozione (Di domenica 10 gennaio 2021) Secondo la Cnn il vicepresidente, che parteciperà alla cerimonia di insediamento di Joe Biden, non esclude il ricorso al 25mo emendamento per destituire Trump, se il presidente uscente dovesse dimostrarsi più instabile Leggi su ilsole24ore (Di domenica 10 gennaio 2021) Secondo la Cnn il vicepresidente, che parteciperà alla cerimonia di insediamento di Joe Biden, nonil ricorso al 25mo emendamento per destituire, se il presidente uscente dovesse dimostrarsi più instabile

sole24ore : #Twitter chiude definitivamente il profilo di #Trump. Il presidente #Usa twitta dall'account ufficiale #Potus ma an… - Ettore_Rosato : Le scene dell’assalto al Congresso USA non hanno insegnato nulla a certi personaggi. Eccone l’esempio: questo blogg… - fattoquotidiano : Usa, arrestato lo “sciamano” Jake Angeli per ingresso illegale e violento al Congresso - MarfeMatteo : RT @marfeluca: ??MIO EDITORIALE PER #CULTURAIDENTITÀ?? ????????«QUANDO È TROPPO, È TROPPO»: #TRUMP È 'MORTO', IL TRUMPISMO NO???????? '#DonaldTru… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Attacco al Congresso Usa: arrestato lo sciamano di Capitol Hill Attacco al C… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Congresso Usa, il Congresso aumenta le pressioni su Trump. Pence non esclude la rimozione Il Sole 24 ORE Usa, dem pronti a impeachment contro Trump. Arrestato Jake lo sciamano

Il timore è che il tycoon possa causare ulteriori danni al Paese e alla democrazia, inclusa una guerra nucleare ...

Usa, arrestato Jake Angeli lo sciamano di Capitol Hill

Ma trovare Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, non è stato difficile: è l’uomo che ha fatto irruzione nel Congresso americano vestito con corna e pelliccia e ribattezzato “Lo Sciamano” e “Buffa ...

Il timore è che il tycoon possa causare ulteriori danni al Paese e alla democrazia, inclusa una guerra nucleare ...Ma trovare Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, non è stato difficile: è l’uomo che ha fatto irruzione nel Congresso americano vestito con corna e pelliccia e ribattezzato “Lo Sciamano” e “Buffa ...