Usa, dem chiedono a Biden indagine contro Trump (Di domenica 10 gennaio 2021) A pochi giorni dall’assalto al Congresso Usa, i democratici hanno chiesto a Biden di avviare un’indagine contro Trump una volta che si sarà insediato. Dopo l’assalto al Congresso Usa condotto dai sostenitori di Trump, si continua a respirare un’aria di profonda tensione tra i politici americani, nonostante la marcia indietro di Trump, che se in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) A pochi giorni dall’assalto al Congresso Usa, i democratici hanno chiesto adi avviare un’una volta che si sarà insediato. Dopo l’assalto al Congresso Usa condotto dai sostenitori di, si continua a respirare un’aria di profonda tensione tra i politici americani, nonostante la marcia indietro di, che se in L'articolo proviene da Inews.it.

fattoquotidiano : Polemiche - Il tweet di Fabrizio Barca sulle violenze di Capitol Hill e le reazioni tra dem e renziani [di… - Open_gol : Pence sarebbe favorevole al 25esimo emendamento qualora Trump divenisse «più instabile». Il futuro del presidente u… - you_trend : ???? #USA: la speaker della Camera Nancy #Pelosi chiede a Mike #Pence di rimuovere #Trump dall'incarico attraverso il… - Andrea__Monti : #MODUSOPERANDIDEM.. Come qui in Italia #repubblica si inventa minacce di morte per favorire il #PD.. Negli Usa i… - Doc101Doc : RT @SionRomina: Chi è Hunter Biden, figlio del nuovo presidente USA: tra presunti scandali e droga -

Ultime Notizie dalla rete : Usa dem Usa, impeachment per Trump: i Dem accelerano. Pence apre al 25esimo emendamento. Alcuni repubblicani frenano: «Aumenterebbe il caos» Open Usa, dem chiedono a Biden indagine contro Trump

A pochi giorni dall’assalto al Congresso Usa, i democratici hanno chiesto a Biden di avviare un'indagine contro Trump.

Usa: Washington si blinda in vista del 20 gennaio per l'insediamento di Biden

Si temono nuovi scontri dopo l'assalto al Congresso in cui sono morte 5 persone. Milke Pence non esclude di invocare il 25esimo emendamento. I dem chiedono a Biden di aprire un'inchiesta contro Trump ...

A pochi giorni dall’assalto al Congresso Usa, i democratici hanno chiesto a Biden di avviare un'indagine contro Trump.Si temono nuovi scontri dopo l'assalto al Congresso in cui sono morte 5 persone. Milke Pence non esclude di invocare il 25esimo emendamento. I dem chiedono a Biden di aprire un'inchiesta contro Trump ...