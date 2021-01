Usa-Cina | perché il Mar Cinese sarà sempre più bollente

Leggi su formiche

(Di domenica 10 gennaio 2021) Il 20 dicembre un pescatore indonesiano ha pensato di aver preso qualcosa di molto grosso: vedeva qualcosa di grigio dall’alto, gli sembrava vagamente un Pinna Nera, ma poi si è accorto che era un oggetto meccanico simile a un siluro. Era un “Haiyi”, un drone sottomarino sviluppato dall’Istituto per l’automazione Shenyang dell’Accademiadelle Scienze: il drone, noto nel mondo Nato come “Sea Wing”, è usato per raccogliere informazioni sulle acque e sui fondali, ed è stato trovato tra le acque delle Selayar, isolotti davanti al Sud Sulawesi (l’isola della Repubblica indonesiana divisa dal Borneo dallo Stretto di Makassar) e affacciati verso Timor Est. Più si conoscono i fondali, più è facile compiere attività sottomarine, anche attraverso i sottomarini. Il governonon ha commentato il ritrovamento, ma è evidente che fosse collegato ad ...