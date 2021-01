Usa, Biden: "Tra 10 giorni ricostruiremo insieme" (Di domenica 10 gennaio 2021) Washington, 10 gen. (Adnkronos) - ''Tra dieci giorni volteremo pagina e ricostruiremo. insieme''. Lo ha scritto il presidente eletto Joe Biden su Twitter facendo riferimento al 20 gennaio, giorno in cui si insedierà ufficialmente. ''Abbiamo bisogno di più aiuti diretti alle famiglie, alle piccole imprese'' ha detto Biden, sottolineando la necessità di garantire ''duemila dollari in aiuti, con pagamenti diretti. Seicento dollari non sono sufficienti''. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Washington, 10 gen. (Adnkronos) - ''Tra diecivolteremo pagina e''. Lo ha scritto il presidente eletto Joesu Twitter facendo riferimento al 20 gennaio, giorno in cui si insedierà ufficialmente. ''Abbiamo bisogno di più aiuti diretti alle famiglie, alle piccole imprese'' ha detto, sottolineando la necessità di garantire ''duemila dollari in aiuti, con pagamenti diretti. Seicento dollari non sono sufficienti''.

Open_gol : Ecco i messaggi incendiari comparsi sui social in vista dell'insediamento di Biden - lauraboldrini : Terrificante ciò che sta accadendo negli #USA, dove il #Congresso è stato assaltato dai sostenitori di #Trump per i… - SkyTG24 : Trump: 'Non andrò a cerimonia di giuramento di Biden'. Il democratico: 'È una buona cosa' - mauro40981997 : RT @SionRomina: Chi è Hunter Biden, figlio del nuovo presidente USA: tra presunti scandali e droga - TV7Benevento : Usa, Biden: 'Tra 10 giorni ricostruiremo insieme'... -